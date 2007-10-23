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Расписание матчей
Арсенал - Славия
Арсенал - Славия: обзор матча 23 октября 2007
Арсенал
23.10.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 3 тур
7 : 0
Завершен
Славия
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Статистика матча Арсенал - Славия
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