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Расписание матчей
ЦСКА - Интер
ЦСКА - Интер: обзор матча 23 октября 2007
ЦСКА
23.10.2007, вторник, 20:30
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Интер
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Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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4 : 2
07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 0
01.11.2026
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3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
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18.10.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 3
03.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
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28.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
Интер
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Фиорентина
Информация о матче
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