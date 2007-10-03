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Расписание матчей
Селтик - Милан
Селтик - Милан: обзор матча 03 октября 2007
Селтик
03.10.2007, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 1
Завершен
Милан
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Личные встречи
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Статистика матча Селтик - Милан
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Матчи команд
Селтик
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28.10.2026
Болонья
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Удинезе
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25.10.2026
Милан
Информация о матче
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