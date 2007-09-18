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Расписание матчей
Милан - Бенфика
Милан - Бенфика: обзор матча 18 сентября 2007
Милан
18.09.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
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Статистика матча Милан - Бенфика
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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