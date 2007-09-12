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Расписание матчей
Евро-2024
Дания - Лихтенштейн
Дания - Лихтенштейн: обзор матча 12 сентября 2007
Дания
12.09.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 14 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
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Матчи команд
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