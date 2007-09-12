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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Италия
Украина - Италия: обзор матча 12 сентября 2007
Украина
12.09.2007, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ, группа B, 14 тур
1 : 2
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Украина - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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