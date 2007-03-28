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Евро-2024
Северная Ирландия - Швеция
Северная Ирландия - Швеция: обзор матча 28 марта 2007
Северная Ирландия
28.03.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 9 тур
2 : 1
Завершен
Швеция
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Ирландия - Швеция
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0
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0
Матчи команд
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Северная Ирландия
- : -
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