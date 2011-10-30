Введите ваш ник на сайте

Биолог-Новокубанск - СКА

30.10.2011, Воскресенье, 15:00 мск Прогресс, стадион Биолог Россия. Второй Дивизион. Зона Юг, 26 тур Биолог-Новокубанск - СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
10 тур
28 июня, вторник 00:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 34 24 7 3 67:16 +51 79
2. Армавир 34 22 6 6 53:21 +32 72
3. 34 18 10 6 46:24 +22 64
4. Машук-КМВ 34 18 5 11 43:33 +10 59
5. Анжи-2 34 17 8 9 45:28 +17 59
6. Астрахань 34 17 5 12 64:49 +15 56
7. Ангушт 34 15 5 14 48:46 +2 50
8. Динамо Ст 34 15 4 15 51:41 +10 49
9. МИТОС 34 13 9 12 48:42 +6 48
10. 34 12 9 13 39:39 0 45
11. 34 11 8 15 41:59 -18 41
12. Дружба 34 10 11 13 42:44 -2 41
13. 34 10 7 17 40:51 -11 37
14. 34 10 4 20 37:56 -19 34
15. Биолог-Новокубанск 34 7 12 15 32:40 -8 33
16. 34 9 5 20 35:67 -32 32
17. Алания 34 9 3 22 29:71 -42 30
18. СКА 34 8 4 22 26:59 -33 28
...
  • Читайте нас: 