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Расписание матчей
Евро-2024
Кипр - Словакия
Кипр - Словакия: обзор матча 24 марта 2007
Кипр
24.03.2007, суббота, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 8 тур
1 : 3
Завершен
Словакия
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Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
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02.10.2026
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