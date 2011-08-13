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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Брест
Валансьен - Брест: обзор матча 13 августа 2011
Валансьен
13.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Брест
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Данич
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Р. Коад
Замена
Р. Матер
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
Э. Бен-Басат
️️️️
Д. Айите
Желтая карточка
Г. Бонг
Желтая карточка
С. Джентилетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Санчес
Брест
30
Стив Элана
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
2
Джон Хайро Кульма
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Валансьен
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
22
Кама Массампу
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Брест
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
6
Дюкортью
13
Бонг
77
Изима-Мирен
5
Ангуа
28
Данич
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
14
Доссеви
28
Пужоль
4-4-2
30
Элана
1
Кулибали
44
Байссе
2
Марсьяль
19
Джентилетти
20
Пойе
6
Груги
2
Кульма
19
Лесомье
26
Ру
99
Айите
6
Дюкортью
25
Матер
25
Матер
6
Дюкортью
24
Коад
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
24
Коад
28
Данич
16
Самасса
16
Самасса
28
Данич
99
Айите
9
Бен-Басат
9
Бен-Басат
99
Айите
Остались в запасе
Валансьен
Брест
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
22
Кама Массампу
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Даниэль Санчес
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
22
Кама Массампу
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ВР
21
Жозе Саез
ЦП
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Санчес
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Валансьен - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад дю Айно
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