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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Испания
Швеция - Испания: обзор матча 07 октября 2006
Швеция
07.10.2006, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Испания
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Статистика матча Швеция - Испания
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Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
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0 : 1
05.10.2026
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Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
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Швеция
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28.09.2026
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26.09.2026
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19.07.2026
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Информация о матче
Стадион:
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