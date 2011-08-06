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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Эвиан
Брест - Эвиан: обзор матча 06 августа 2011
Брест
06.08.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 2
Завершен
Эвиан
39'
Б. Груги
44'
Б. Лесомье
16'
О. Сорлен
18'
А. М'Мади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Эвиан
Замена
Г. Риппер
️️️️
А. М'Мади
Желтая карточка
Д. Хайро Кульма
Замена
М. Лика
️️️️
Р. Пойе
Замена
Э. Бен-Басат
️️️️
Д. Айите
Замена
Д. Хайро Кульма
️️️️
О. Эволо
Замена
К. Берижо
️️️️
Ю. Аднан
Замена
М. Рабиу
️️️️
О. Сорлен
ГОЛ! 2:2!
Б. Лесомье
Пас отдал
Р. Пойе
ГОЛ! 1:2!
Б. Груги
Желтая карточка
С. Гову
Желтая карточка
А. Ангула
Желтая карточка
Н. Ру
18'
ГОЛ! 0:2!
А. М'Мади
Пас отдал
Э. Тие-Би
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Сорлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Эвиан
31
Квентин Вестберг
ВР
22
Седрик Камбон
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
17
Альдо Ангула
ЦЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Оливье Сорлен
ЛП
6
Жером Лерой
ЛП
4
Эрик Тие-Би
АП
26
Али М'Мади
ЦФ
21
Юссеф Аднан
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Брест
16
Лионель Каппоне
ВР
23
Йоанн Бинь
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
2
Джон Хайро Кульма
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Эвиан
1
Йоанн Дюран
ВР
19
Фелипе Саад
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Гийом Риппер
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
33
Херманн Кабаселе
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
4-4-2
30
Элана
6
Маконда
44
Байссе
1
Кулибали
2
Марсьяль
19
Лесомье
5
Эволо
6
Груги
20
Пойе
26
Ру
99
Айите
3-3-1-3
31
Вестберг
22
Камбон
21
Джа-Джедже
17
Ангула
28
Эре
24
Сорлен
6
Лерой
4
Тие-Би
8
Гову
21
Аднан
26
М'Мади
20
Пойе
7
Лика
7
Лика
20
Пойе
5
Эволо
2
Кульма
2
Кульма
5
Эволо
99
Айите
9
Бен-Басат
9
Бен-Басат
99
Айите
26
М'Мади
3
Риппер
3
Риппер
26
М'Мади
24
Сорлен
19
Рабиу
19
Рабиу
24
Сорлен
21
Аднан
9
Берижо
9
Берижо
21
Аднан
Остались в запасе
Брест
Эвиан
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Ричард Сума
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
1
Йоанн Дюран
ВР
19
Фелипе Саад
ЦЗ
33
Херманн Кабаселе
ЦФ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
20
Ричард Сума
ЦП
18
Диалло Гидилей
ЦП
Остались в запасе
1
Йоанн Дюран
ВР
19
Фелипе Саад
ЦЗ
33
Херманн Кабаселе
ЦФ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Брест - Эвиан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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