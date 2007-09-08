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Люксембург - Словения
Люксембург - Словения: обзор матча 08 сентября 2007
Люксембург
08.09.2007, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа G, 13 тур
0 : 3
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люксембург - Словения
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0
0
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0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
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1 : 0
03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
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1 : 2
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
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Лига наций, 5 тур
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- : -
13.11.2026
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1 : 2
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2 : 0
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 1
07.06.2026
Словения
Информация о матче
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