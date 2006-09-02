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Испания - Лихтенштейн
Испания - Лихтенштейн: обзор матча 02 сентября 2006
Испания
02.09.2006, суббота, 23:55
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 2 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Испания - Лихтенштейн
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0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
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Информация о матче
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