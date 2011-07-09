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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Мексика
Перу - Мексика: обзор матча 09 июля 2011
Перу
09.07.2011, суббота, 04:45
Кубок Америки, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мексика
83'
Х. Паоло Герреро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Мексика
Замена
О. Перальта
️️️️
Х. Акино
Замена
Х. Бальон
️️️️
К. Лобатон
ГОЛ! 1:0!
Х. Паоло Герреро
Пас отдал
Х. Варгас
Замена
М. Гуэвара
️️️️
Р. Крусадо
Замена
М. Анхель Понсе
️️️️
Д. Чавес
Желтая карточка
Э. Рейносо
Желтая карточка
Х. Миер
Замена
Й. Йотун
️️️️
Л. Адвинкула
Замена
Э. Пачеко
️️️️
П. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
12
Саломон Либман
ВР
17
Джанкарло Кармона
ЛЗ
4
Вальтер Вилчес
ЦЗ
3
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ПЗ
10
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Адан Балбин
ЦП
6
Хуан Варгас
ЦП
17
Карлос Лобатон
ПП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Мексика
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
22
Пауль Агилар
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
4
Эктор Рейносо
ЦЗ
21
Хирам Миер
ПЗ
14
Хорхе Энрикес
ЦП
5
Дарвин Чавес
ЦП
5
Диего Рейес
ЦП
6
Джовани Дос Сантос
ЛФ
9
Рафаэль Маркес Луго
ЦФ
20
Хавьер Акино
РФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Перу
23
Леао Бутрон
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
8
Микаэль Гуэвара
ЦП
18
Виллиам Чироке
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Мексика
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
12
Либорио Санчес
ВР
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
8
Антонио Гальярдо
ЦП
13
Диего Де Буен
ЦП
20
Эдгар Пачеко
ЦП
11
Улисес Давила
ЦФ
11
Алан Пулидо
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
4-4-2
12
Либман
17
Кармона
4
Вилчес
3
Акасиете
2
Родригес
10
Крусадо
5
Балбин
6
Варгас
17
Лобатон
9
Герреро
17
Адвинкула
4-3-3
1
Мичел
21
Миер
2
Араужо
4
Рейносо
22
Агилар
14
Энрикес
5
Чавес
5
Рейес
20
Акино
9
Луго
6
Дос Сантос
17
Адвинкула
19
Йотун
19
Йотун
17
Адвинкула
17
Лобатон
7
Бальон
7
Бальон
17
Лобатон
10
Крусадо
8
Гуэвара
8
Гуэвара
10
Крусадо
5
Чавес
16
Понсе
16
Понсе
5
Чавес
22
Агилар
20
Пачеко
20
Пачеко
22
Агилар
20
Акино
19
Перальта
19
Перальта
20
Акино
Остались в запасе
Перу
Мексика
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
23
Леао Бутрон
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Виллиам Чироке
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Маркарян
11
Улисес Давила
ЦФ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
8
Антонио Гальярдо
ЦП
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
13
Диего Де Буен
ЦП
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
11
Алан Пулидо
ЦФ
12
Либорио Санчес
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
3
Альдо Корсо
ПЗ
22
Антонио Гонсалес
ЦП
23
Леао Бутрон
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
4
Ренсо Реворедо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Виллиам Чироке
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Остались в запасе
11
Улисес Давила
ЦФ
19
Эмилио Оррантия
ЦП
8
Антонио Гальярдо
ЦП
2
Кристиан Альварес
ЦЗ
13
Диего Де Буен
ЦП
23
Карлос Фелипе Родригес
ВР
11
Алан Пулидо
ЦФ
12
Либорио Санчес
ВР
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Маркарян
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Перу - Мексика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
1 : 3
09.06.2026
Испания
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Мальвинас Аргентинас
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 04:35 (прямая)
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