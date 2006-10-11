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Расписание матчей
Евро-2024
Исландия - Швеция
Исландия - Швеция: обзор матча 11 октября 2006
Исландия
11.10.2006, среда, 22:05
Отборочные матчи к ЧЕ, группа F, 5 тур
1 : 2
Завершен
Швеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Исландия - Швеция
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0
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0
Матчи команд
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Информация о матче
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