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Расписание матчей
Евро-2024
Шотландия - Франция
Шотландия - Франция: обзор матча 07 октября 2006
Шотландия
07.10.2006, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шотландия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
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0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Франция
Лига наций, 5 тур
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- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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