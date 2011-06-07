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Расписание матчей
Австрия - Латвия
Австрия - Латвия: обзор матча 07 июня 2011
Австрия
07.06.2011, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Латвия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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