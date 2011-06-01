Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нигерия - Аргентина
Нигерия - Аргентина: обзор матча 01 июня 2011
Нигерия
01.06.2011, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Новости команд
Все
Нигерия
Аргентина
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
10 ноября
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
6 ноября
Итоговое сравнение Месси и Роналду по выступлению за сборные
5 ноября
2
Игрок «Зенита» вновь вызван в сборную Аргентины
3 ноября
4
«Спартак» показал побитого Максименко
9 октября
9
Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
9 октября
11
Шалимов разобрал голы в ворота сборной России от Нигерии
8 октября
Лукман: «Не увидел у России игрока, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
8 октября
21
Колосков описал матч Россия – Нигерия одним прилагательным
7 октября
7
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
10 ноября
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
6 ноября
Итоговое сравнение Месси и Роналду по выступлению за сборные
5 ноября
2
Игрок «Зенита» вновь вызван в сборную Аргентины
3 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+