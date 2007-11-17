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Андорра - Эстония
Андорра - Эстония: обзор матча 17 ноября 2007
Андорра
17.11.2007, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 17 тур
0 : 2
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Андорра - Эстония
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0
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0
0
Матчи команд
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Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
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30.03.2026
Эстония
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