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Северная Македония - Андорра
Северная Македония - Андорра: обзор матча 17 октября 2007
Северная Македония
17.10.2007, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа E, 16 тур
3 : 0
Завершен
Андорра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Македония - Андорра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
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3 : 0
06.10.2026
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03.10.2026
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Лига наций, 1 тур
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1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
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Информация о матче
Стадион:
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