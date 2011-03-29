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Расписание матчей
Словакия - Дания
Словакия - Дания: обзор матча 29 марта 2011
Словакия
29.03.2011, вторник, 22:05
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словакия - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
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13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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02.10.2026
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