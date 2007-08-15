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Расписание матчей
Тулуза - Ливерпуль
Тулуза - Ливерпуль: обзор матча 15 августа 2007
Тулуза
15.08.2007, среда, 18:30
Лига Чемпионов
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тулуза - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
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Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрис Сараидарис
Кристос Еннайос (оба - Греция)
Делегат:
Бернд Хейнеманн (Германия)
Стадион:
Муниципал
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