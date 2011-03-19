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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Истанбул Башакшехир
Газиантепспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 марта 2011
Газиантепспор
19.03.2011, суббота, 16:00
Турция. Супер-Лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Газиантепспор - Истанбул Башакшехир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
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Газиантепспор
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