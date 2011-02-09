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Расписание матчей
Испания - Колумбия
Испания - Колумбия: обзор матча 09 февраля 2011
Испания
09.02.2011, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Испания - Колумбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
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