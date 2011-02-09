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Расписание матчей
Болгария - Эстония
Болгария - Эстония: обзор матча 09 февраля 2011
Болгария
09.02.2011, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болгария - Эстония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
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0 : 2
06.10.2026
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03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
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0 : 0
29.09.2026
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1 : 2
26.09.2026
Люксембург
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2 : 2
05.06.2026
Болгария
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
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Эстония
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Эстония
0 : 0
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1 : 0
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Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
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