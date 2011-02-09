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Расписание матчей
Нидерланды - Австрия
Нидерланды - Австрия: обзор матча 09 февраля 2011
Нидерланды
09.02.2011, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Австрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Австрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Нидерланды
- : -
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24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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