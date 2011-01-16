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Расписание матчей
Китай - Узбекистан
Китай - Узбекистан: обзор матча 16 января 2011
Китай
16.01.2011, воскресенье, 19:15
Кубок Азии, группа A, 3 тур
2 : 2
Завершен
Узбекистан
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- : -
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