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Расписание матчей
ОАЭ - Австралия
ОАЭ - Австралия: обзор матча 05 января 2011
ОАЭ
05.01.2011, среда, 17:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Кубок арабских наций, 1 тур
Иордания
2 : 1
03.12.2025
ОАЭ
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
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