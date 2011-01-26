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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Вест Хэм
Бирмингем Сити - Вест Хэм: обзор матча 26 января 2011
Бирмингем Сити
26.01.2011, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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