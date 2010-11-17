Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Словакия - Босния и Герцеговина
Словакия - Босния и Герцеговина: обзор матча 17 ноября 2010
Словакия
17.11.2010, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словакия - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Новости команд
Все
Словакия
Босния и Герцеговина
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
10:09
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
10:09
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Фарерские острова – Словакия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
В Лиге наций установлен рекорд по продолжительности голевой серии
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+