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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 23 декабря 2007
Манчестер Юнайтед
23.12.2007, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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Манчестер Юнайтед
Эвертон
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
10:03
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
14:09
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
10:03
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
Вчера, 18:20
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
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Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
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