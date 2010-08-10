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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Транмер
Уолсолл - Транмер: обзор матча 10 августа 2010
Уолсолл
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
0 : 1
Завершен
Транмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уолсолл - Транмер
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Уолсолл
- : -
14.11.2026
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26.10.2026
Солфорд Сити
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20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 10 тур
Флитвуд
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10.10.2026
Уолсолл
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
- : -
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
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31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
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Транмер
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17.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 10 тур
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10.10.2026
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Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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