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Расписание матчей
Сербия - Греция
Сербия - Греция: обзор матча 11 августа 2010
Сербия
11.08.2010, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Греция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Греция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
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Лига наций, 2 тур
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27.09.2026
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Германия
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