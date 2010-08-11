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Расписание матчей
Австрия - Швейцария
Австрия - Швейцария: обзор матча 11 августа 2010
Австрия
11.08.2010, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австрия - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
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Австрия
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14.11.2026
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26.09.2026
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Информация о матче
Стадион:
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