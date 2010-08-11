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Расписание матчей
Чехия - Латвия
Чехия - Латвия: обзор матча 11 августа 2010
Чехия
11.08.2010, среда, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чехия - Латвия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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