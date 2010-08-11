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Финляндия - Бельгия

11.08.2010, Среда, 20:00 мск Хельсинки, стадион Олимпик Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Финляндия - Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
15 тур
13 октября, суббота 22:45 Бельгия 0:0 Финляндия
11 тур
6 июня, среда 21:15 Финляндия 2:0 Бельгия
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