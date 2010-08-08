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Расписание матчей
Тенерифе - Сарагоса
Тенерифе - Сарагоса: обзор матча 08 августа 2010
Тенерифе
08.08.2010, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тенерифе - Сарагоса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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