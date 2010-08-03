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Расписание матчей
Бенфика - Тоттенхэм
Бенфика - Тоттенхэм: обзор матча 03 августа 2010
Бенфика
03.08.2010, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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Бенфика
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Тоттенхэм
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31.10.2026
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19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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