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Расписание матчей
Бенфика - Монако
Бенфика - Монако: обзор матча 24 июля 2010
Бенфика
24.07.2010, суббота, 23:15
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бенфика - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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05.11.2026
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02.11.2026
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1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
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22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
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