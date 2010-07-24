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Расписание матчей
Манчестер Сити - Спортинг
Манчестер Сити - Спортинг: обзор матча 24 июля 2010
Манчестер Сити
24.07.2010, суббота, 04:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Сити - Спортинг
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
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2 : 1
24.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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25.11.2026
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Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 1
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Португалия. Примейра, 10 тур
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Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
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1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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