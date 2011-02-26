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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Ольяненси - Порту
Ольяненси - Порту: обзор матча 26 февраля 2011
Ольяненси
26.02.2011, суббота, 23:15
Португалия. Высшая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ольяненси - Порту
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
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4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Арканжо
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