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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Баку - Будучность
Баку - Будучность: обзор матча 15 июля 2010
Баку
15.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Будучность
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Баку - Будучность
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Баку
Лига Европы
Будучность
1 : 2
22.07.2010
Баку
Лига Европы
Баку
2 : 1
15.07.2010
Будучность
Кубок Содружества, 3 тур
Актобе
2 : 0
19.01.2010
Баку
Кубок Содружества, 2 тур
Баку
0 : 0
17.01.2010
ХИК
Лига Европы
Базель
5 : 1
27.08.2009
Баку
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
- : -
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Черногория. Первая Лига, 11 тур
Дечич
0 : 1
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30 октября
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Божович объяснил, почему США напали на Иран
28 марта
45
«Вполне закономерно»: Божович подвел итоги работы Станковича в «Спартаке»
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2025.12.26 11:21
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