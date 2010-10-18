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Расписание матчей
Крымтеплица - Гелиос
Крымтеплица - Гелиос: обзор матча 18 октября 2010
Крымтеплица
18.10.2010, понедельник, 19:00
Украина. Первая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Гелиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крымтеплица - Гелиос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 34 тур
Крымтеплица
1 : 2
08.06.2013
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 31 тур
Звезда К
1 : 1
19.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
1 : 1
07.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 28 тур
Крымтеплица
0 : 3
02.05.2013
Титан
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
4 : 0
27.04.2013
Крымтеплица
Гелиос
Украина. Первая лига, 30 тур
Гелиос
2 : 0
01.06.2016
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Оболонь
1 : 2
27.05.2016
Гелиос
Украина. Первая лига, 28 тур
Гелиос
2 : 1
21.05.2016
Горняк
Украина. Первая лига, 27 тур
Мариуполь
3 : 1
15.05.2016
Гелиос
Украина. Первая лига, 26 тур
Гелиос
1 : 1
10.05.2016
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
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Крымтеплица
Гелиос
Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»
2017.05.11 16:28
2
Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд
2017.03.16 11:53
8
Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»
2017.05.11 16:28
2
Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд
2017.03.16 11:53
8
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