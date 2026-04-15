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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Палестино - Монтевидео Сити Торке
Палестино - Монтевидео Сити Торке: обзор матча 15 апреля 2026
Палестино
15.04.2026, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа F, 2 тур
0 : 2
Завершен
Монтевидео Сити Торке
11'
S. Rodríguez
63'
S. Gallegos (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестино - Монтевидео Сити Торке
Завершен
90'
Замена
Kevin Silva
️️️️➡️️
Franco Pizzichillo
90'
Замена
Luka Andrade
️️️️➡️️
Ramiro Lecchini
90'
+5'
Замена
Nicolás Meza
️️️️➡️️
Sebastian Gallegos
84'
82'
Желтая карточка
Diogo Guzmán
82'
Замена
Bautista Kociubinski
️️️️➡️️
Пабло Силес
82'
Замена
Diogo Guzmán
️️️️➡️️
Esteban Obregón
Замена
Ronnie Fernández
️️️️➡️️
Ян Гаргез
76'
Красная карточка
Julián Fernández
66'
Замена
Jason León
️️️️➡️️
Bryan Carrasco
66'
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Sebastian Gallegos
Желтая карточка
Ян Гаргез
59'
47'
Желтая карточка
Franco Romero
45'
+2'
11'
ГОЛ! 0:1!
Salomón Rodríguez
Пас отдал
G. Montes
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
25
Себастьян Перес
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
29
Ян Гаргез
ПЗ
15
Francisco Montes
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
18
Sebastian Gallegos
ЦФ
27
César Munder
ЦФ
19
Nelson Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Монтевидео Сити Торке
1
Franco Torgnascioli
ВР
2
Franco Romero
ЦЗ
24
Gary Kagelmacher
(К)
ЦЗ
17
Eduardo Agüero
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
F. Silvera
ЦП
5
Franco Pizzichillo
ЦП
20
G. Montes
ЦП
10
Esteban Obregón
ЦП
18
Ramiro Lecchini
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Палестино
1
Sebastián Salas
ВР
23
Jason León
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
20
Gonzalo Tapia
ЦП
30
Ian Alegría
ЦП
8
Nicolás Meza
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
21
Martín Araya
ЦФ
9
Ronnie Fernández
ЦФ
24
Dilan Salgado
ЦФ
Монтевидео Сити Торке
13
Gastón Rodríguez
ВР
12
Mathías Aguiar
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
14
Bautista Kociubinski
ЦП
32
Sebastián Cáceres
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
19
Diogo Guzmán
ЦП
15
E. Busquets
ЦФ
7
Luka Andrade
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
4-2-4
25
Перес
2
3
Роко
28
29
Гаргез
15
5
7
19
27
18
3-1-4-2
1
2
24
17
8
Силес
5
20
10
26
9
18
7
23
23
7
20
20
18
8
8
18
29
Гаргез
9
9
29
Гаргез
5
3
3
5
8
Силес
14
14
8
Силес
10
19
19
10
18
7
7
18
Остались в запасе
Палестино
Монтевидео Сити Торке
1
Sebastián Salas
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
30
Ian Alegría
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
21
Martín Araya
ЦФ
24
Dilan Salgado
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
13
Gastón Rodríguez
ВР
12
Mathías Aguiar
ВР
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
32
Sebastián Cáceres
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
15
E. Busquets
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
1
Sebastián Salas
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
30
Ian Alegría
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
21
Martín Araya
ЦФ
24
Dilan Salgado
ЦФ
Остались в запасе
13
Gastón Rodríguez
ВР
12
Mathías Aguiar
ВР
27
Jose Taran Baz
ЦЗ
32
Sebastián Cáceres
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
23
Lucas Duré
ЦП
15
E. Busquets
ЦФ
11
Alexander Nahuel da Silva Rivero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Палестино - Монтевидео Сити Торке
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
6
Офсайды
0
1
Количество передач
471
354
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Информация о матче
Главный судья:
Derlis Benitez, Paraguay
Стадион:
Municipal de La Cisterna, La Cisterna
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