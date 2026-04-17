Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Депортиво Лос Чанкас - Атлетико Грау
Депортиво Лос Чанкас - Атлетико Грау: обзор матча 17 апреля 2026
Депортиво Лос Чанкас
17.04.2026, пятница, 23:00
Перу. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Грау
34'
G. Rizzo
42'
C. Pimienta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Лос Чанкас - Атлетико Грау
Завершен
Замена
Kenji Barrios
️️️️➡️️
Franco Torres
90'
+2
Замена
Christian Velarde
️️️️➡️️
K. Sanchez
90'
+2
90'
+4'
89'
Желтая карточка
Elsar Rodas
85'
Замена
Yamir Ruidiaz
️️️️➡️️
Adrián De la Cruz
85'
Замена
️️️️➡️️
Rodrigo Tapia
Замена
️️️️➡️️
Gonzalo Rizzo
85'
Замена
Abdiel Ayarza
️️️️➡️️
Adrián Quiroz
85'
Травма
Gonzalo Rizzo
84'
Желтая карточка
K. Sanchez
74'
Замена
️️️️➡️️
Jarlin Quintero
71'
64'
Пенальти не реализован
Рауль Руидиас
Желтая карточка
Hairo Camacho
62'
Желтая карточка
Carlos Pimienta
54'
46'
Замена
Paulo De La Cruz
️️️️➡️️
Isaac Camargo
46'
Замена
Christian Neira
️️️️➡️️
Diego Rodríguez
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Carlos Pimienta
42'
ГОЛ! 1:0!
Gonzalo Rizzo
Пас отдал
Ayrthon Quintana
34'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Лос Чанкас
1
Hairo Camacho
ВР
24
Gonzalo Rizzo
ЦЗ
33
Carlos Pimienta
ЦЗ
26
David Martin Gonzales
ЦЗ
31
Ayrthon Quintana
ЦЗ
11
Jarlin Quintero
ЦП
8
Adrián Quiroz
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
10
Franco Torres
ЦП
18
Oshiro Takeuchi
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
3
Ignacio Tapia
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
29
Emiliano Franco
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
19
Isaac Camargo
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Депортиво Лос Чанкас
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
14
Brayan Guevara
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
6
Abdiel Ayarza
ЦП
17
Christian Velarde
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
7
Juan Ospina
ЦФ
Атлетико Грау
33
Aamet Calderón
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
7
D. Barreto
ЦП
22
Christian Neira
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
11
N. Delgadillo
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
4-5-1
1
24
26
31
33
8
5
15
10
11
18
3-2-3-2
1
3
6
4
27
2
Асеведо
29
66
5
9
Руидиас
19
8
6
6
8
15
17
17
15
10
27
27
10
4
22
22
4
19
10
10
19
11
11
66
24
24
66
Остались в запасе
Депортиво Лос Чанкас
Атлетико Грау
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
14
Brayan Guevara
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
7
Juan Ospina
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
33
Aamet Calderón
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
7
D. Barreto
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
12
Jorge Pretel
ВР
30
Michael Kaufman
ЦЗ
14
Brayan Guevara
ЦЗ
20
Marlon Torres
ЦП
89
Janio Pósito
ЦФ
7
Juan Ospina
ЦФ
Остались в запасе
33
Aamet Calderón
ВР
16
José Ataupillco
ЦЗ
7
D. Barreto
ЦП
32
Santiago Torres
ЦП
21
Eslyn Correa
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Басалар
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча Депортиво Лос Чанкас - Атлетико Грау
3
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
17
Офсайды
0
2
Количество передач
406
313
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Lopez Ramos, Peru
Стадион:
Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Новости команд
Все
Депортиво Лос Чанкас
Атлетико Грау
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Депортиво Лос Чанкас
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Лос Чанкас
2 : 2
31.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 16 тур
Альянса
3 : 0
24.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Лос Чанкас
1 : 0
17.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Куско
1 : 1
11.05.2026
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 14 тур
Атлетико Грау
1 : 2
09.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+