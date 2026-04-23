Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
Университарио - Депортиво Гарсиласо
Университарио - Депортиво Гарсиласо: обзор матча 23 апреля 2026
Университарио
23.04.2026, четверг, 04:30
Перу. Лига 1, 10 тур
4 : 1
Завершен
Депортиво Гарсиласо
23'
А. Валера
28'
C. Fara
65'
А. Валера (П)
84'
J. Rivera
72'
C. Olivares
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Депортиво Гарсиласо
Завершен
Замена
Сесар Инга
️️️️➡️️
J. Carabali
90'
+1
90'
+5'
ГОЛ! 4:1!
Jose Rivera
Пас отдал
Хайро Конча
84'
Замена
Jorge Murrugarra
️️️️➡️️
Хесус Кастильо
80'
79'
Желтая карточка
Carlos Ramos
74'
Замена
J. Sinisterra
️️️️➡️️
Agustin Gomez
Замена
Héctor Fértoli
️️️️➡️️
Орасио Калькатерра
74'
Замена
Брайан Рейна
️️️️➡️️
Алекс Валера
74'
72'
ГОЛ! 3:1!
Christopher Olivares
66'
Замена
Miguel Agustín Graneros
️️️️➡️️
Agustín González
66'
Замена
Carlos Ramos
️️️️➡️️
Claudio Torrejón
66'
Замена
Orlando Nuñez
️️️️➡️️
Xavi Moreno
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Алекс Валера
65'
46'
Замена
Kevin Sandoval
️️️️➡️️
Adrián Ascues
Замена
Jose Rivera
️️️️➡️️
Эдисон Флорес
46'
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Caín Fara
28'
ГОЛ! 1:0!
Алекс Валера
Пас отдал
Эдисон Флорес
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
25
Miguel Vargas
ВР
2
Caín Fara
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Williams Riveros
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ОП
10
Орасио Калькатерра
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
27
J. Carabali
ЦФ
19
Эдисон Флорес
(К)
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Депортиво Гарсиласо
1
Patrick Zubczuk
ВР
19
Agustin Gomez
ЦЗ
2
Aldair Salazar
(К)
ЦЗ
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
23
Xavi Moreno
ЦЗ
55
Erick Canales
ЦЗ
8
Agustín González
ЦП
27
Adrián Ascues
ЦП
14
Claudio Torrejón
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
24
Christopher Olivares
ЦФ
Главный тренер
Херардо Амели
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
33
Сесар Инга
ЛЗ
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
11
Jose Rivera
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
99
Мигел
АП
77
Брайан Рейна
ЛВ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
Депортиво Гарсиласо
31
Juniors Barbieri
ВР
16
Orlando Nuñez
ЦЗ
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
18
Carlos Ramos
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
6
Inti Garrafa
ЦП
7
J. Sinisterra
ЦФ
3-1-2-1-3
25
2
4
Сантамария
3
6
Кастильо
10
Калькатерра
17
Конча
24
Поло
20
Валера
19
Флорес
27
3-2-3-2
1
13
23
55
19
2
8
27
14
24
30
27
33
Инга
33
Инга
27
19
Флорес
11
11
19
Флорес
6
Кастильо
23
23
6
Кастильо
20
Валера
77
Рейна
77
Рейна
20
Валера
10
Калькатерра
8
8
10
Калькатерра
23
16
16
23
27
10
10
27
14
18
18
14
8
29
29
8
19
7
7
19
Остались в запасе
Университарио
Депортиво Гарсиласо
1
Диего Ромеро
ВР
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
6
Inti Garrafa
ЦП
Главный тренер
Херардо Амели
Остались в запасе
1
Диего Ромеро
ВР
26
Hugo Ancajima
ЦЗ
29
Альдо Корсо
ПЗ
99
Мигел
АП
Остались в запасе
31
Juniors Barbieri
ВР
33
Samir Villacorta
ЦЗ
22
Jefferson Portales
ЦЗ
6
Inti Garrafa
ЦП
Главный тренер
Хавьер Рабаналь
Главный тренер
Херардо Амели
Статистика матча Университарио - Депортиво Гарсиласо
1
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
405
353
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Lozano, Peru
Стадион:
Монументаль
Новости команд
Все
Университарио
Депортиво Гарсиласо
Больше новостей
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 1 тур
Кахамарка
- : -
17.07.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 1 тур
Спортинг Кристал
- : -
17.07.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 1 тур
Сьенсиано
- : -
18.07.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Депортиво Мокегуа
- : -
18.07.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
- : -
18.07.2026
Университарио
Последние матчи
Все
Университарио
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Университарио
2 : 1
31.05.2026
Спорт Уанкайо
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Мокегуа
0 : 0
23.05.2026
Университарио
Кубок Либертадорес, 5 тур
Насьональ
0 : 0
21.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
30.05.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 16 тур
Комерсиантес Унидос
0 : 0
25.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 15 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 0
17.05.2026
УТ де Кахамарка
Перу. Лига 1, 14 тур
Депортиво Гарсиласо
2 : 1
11.05.2026
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Лос Чанкас
0 : 1
04.05.2026
Депортиво Гарсиласо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+