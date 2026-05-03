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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Макара - Оренсе
Макара - Оренсе: обзор матча 03 мая 2026
Макара
03.05.2026, воскресенье, 21:00
Эквадор. Лига Про, 12 тур
1 : 2
Завершен
Оренсе
53'
F. Paz (П)
22'
А. Мена
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Макара - Оренсе
Завершен
90'
+6'
89'
Замена
Erick Plúas
️️️️➡️️
Sergio Vasquez
89'
Замена
️️️️➡️️
Walter Agustin Herrera
Замена
F. Posse
️️️️➡️️
J. Klinger
85'
84'
Желтая карточка
Renny Jaramillo
84'
Замена
Diego Armas
️️️️➡️️
Анхель Мена
72'
Замена
P. Charpentier
️️️️➡️️
Valentín Burgoa
71'
Травма
Valentín Burgoa
Замена
Matías Miranda
️️️️➡️️
Tommy Chamba
65'
Замена
Mateo Viera
️️️️➡️️
Federico Paz
65'
Замена
John Jiménez
️️️️➡️️
Santiago Etchebarne
65'
Желтая карточка
Federico Paz
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Federico Paz
53'
52'
Желтая карточка
Óscar Quiñónez
51'
Желтая карточка
Pedro Velasco
Замена
Martin Tello
️️️️➡️️
Jean Carlos Estacio
46'
45'
+3'
22'
ГОЛ! 0:1!
Анхель Мена
Пас отдал
Erick Zambrano
14'
Желтая карточка
Beder Caicedo
Желтая карточка
Jordán Mohor
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Макара
12
Darwin Cuero
ВР
27
Jordán Mohor
ЦЗ
21
Santiago Etchebarne
(К)
ЦЗ
8
Gaston Blanc
ЦП
30
Tommy Chamba
ЦП
87
J. Klinger
ЦП
5
Jean Carlos Estacio
ЦП
26
Marlon Medranda
ЦП
22
L. Ferro
ЦФ
11
Leonar Espinoza
ЦФ
7
Federico Paz
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Оренсе
12
Rolando David Silva
ВР
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
15
Beder Caicedo
ЦЗ
5
Alan Lorenzo
ЦЗ
31
Pedro Velasco
(К)
ЦЗ
13
Анхель Мена
ЦП
10
Valentín Burgoa
ЦП
25
Renny Jaramillo
ЦП
7
Sergio Vasquez
ЦП
54
Erick Zambrano
ЦП
11
Walter Agustin Herrera
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Макара
1
Rodrigo Rodríguez
ВР
3
Juan Espinoza
ЦЗ
4
John Jiménez
ЦЗ
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
15
Martin Tello
ЦП
17
Jordano Zambrano
ЦП
20
Mateo Viera
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
16
Jose Cazares
ЦП
9
F. Posse
ЦФ
25
Denilson Bolanos
ЦФ
Оренсе
22
Jordy Ortiz
ВР
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
50
Eddie Hernandez
ЦП
14
Erick Plúas
ЦП
8
Diego Armas
ЦП
21
Gonzalo Martin Rostagno
ЦП
51
Christian Ortíz
ЦП
9
P. Charpentier
ЦФ
17
Eber Caicedo
ЦФ
19
Michael Bermúdez
ЦФ
53
Luis Garces
ЦФ
2-5-3
12
27
21
30
87
5
26
8
7
11
22
4-5-1
12
15
5
31
45
13
Мена
25
7
54
10
11
21
4
4
21
5
15
15
5
7
20
20
7
30
10
10
30
87
9
9
87
7
14
14
7
13
Мена
8
8
13
Мена
10
9
9
10
Остались в запасе
Макара
Оренсе
1
Rodrigo Rodríguez
ВР
3
Juan Espinoza
ЦЗ
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
17
Jordano Zambrano
ЦП
16
Jose Cazares
ЦП
25
Denilson Bolanos
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
22
Jordy Ortiz
ВР
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
50
Eddie Hernandez
ЦП
21
Gonzalo Martin Rostagno
ЦП
51
Christian Ortíz
ЦП
17
Eber Caicedo
ЦФ
19
Michael Bermúdez
ЦФ
53
Luis Garces
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Остались в запасе
1
Rodrigo Rodríguez
ВР
3
Juan Espinoza
ЦЗ
14
José Luis Marrufo
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
17
Jordano Zambrano
ЦП
16
Jose Cazares
ЦП
25
Denilson Bolanos
ЦФ
Остались в запасе
22
Jordy Ortiz
ВР
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
50
Eddie Hernandez
ЦП
21
Gonzalo Martin Rostagno
ЦП
51
Christian Ortíz
ЦП
17
Eber Caicedo
ЦФ
19
Michael Bermúdez
ЦФ
53
Luis Garces
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Главный тренер
Николас Кьетино
Статистика матча Макара - Оренсе
2
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
13
Офсайды
0
5
Количество передач
474
302
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Информация о матче
Главный судья:
Oswaldo Contreras, Ecuador
Стадион:
Estadio Bellavista, Ambato
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