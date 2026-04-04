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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ляонин Тиерен - Бейджин Гуоань
Ляонин Тиерен - Бейджин Гуоань: обзор матча 04 апреля 2026
Ляонин Тиерен
04.04.2026, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Бейджин Гуоань
17'
G. Carel Mbenza Kamboleke (П)
44'
Жеффиньо
56'
F. Abreu
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ляонин Тиерен - Бейджин Гуоань
Завершен
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
90'
90'
+5'
86'
Желтая карточка
Бени Нкололо
Замена
Chen Binbin
️️️️➡️️
Жеффиньо
71'
62'
Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
Замена
Ange Kouamé
️️️️➡️️
Dinghao Yan
60'
56'
ГОЛ! 2:1!
Fabio Abreu
Пас отдал
Serginho
46'
Замена
Yongjing Cao
️️️️➡️️
Feifan Jia
46'
Замена
Jiang Wenhao
️️️️➡️️
Deng Jiefu
46'
Замена
Serginho
️️️️➡️️
Юнин Чжан
45'
+7'
ГОЛ! 2:0!
Жеффиньо
Пас отдал
Guy Carel Mbenza Kamboleke
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
17'
12'
Замена
Yang Bai
️️️️➡️️
Гильерме Рамуш
11'
Травма
Гильерме Рамуш
Желтая карточка
Rongze Han
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
15
Фелипе
(К)
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Куни
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
36
Feifan Jia
ЦП
10
Xizhe Zhang
(К)
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
20
Бени Нкололо
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
7
Ange Kouamé
ЦФ
11
Chen Binbin
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
Бейджин Гуоань
33
Nureli Abbas
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
7
Serginho
ЦФ
3-2-2-2-1
21
5
26
35
6
Вагич
15
Фелипе
18
8
47
Жеффиньо
10
Куни
9
3-2-2-3
39
24
5
Рамуш
47
36
10
20
Нкололо
11
Линь
29
8
9
Чжан
8
7
7
8
47
Жеффиньо
11
11
47
Жеффиньо
9
17
17
9
5
Рамуш
26
26
5
Рамуш
36
37
37
36
47
35
35
47
9
Чжан
7
7
9
Чжан
Остались в запасе
Ляонин Тиерен
Бейджин Гуоань
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
14
Zang Yifeng
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
33
Nureli Abbas
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
18
Wang Yu
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Остались в запасе
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
14
Zang Yifeng
ЦФ
Остались в запасе
33
Nureli Abbas
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
18
Wang Yu
ЦП
Главный тренер
Джинью Ли
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Статистика матча Ляонин Тиерен - Бейджин Гуоань
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
14
Офсайды
2
1
Количество передач
350
472
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Тьекси
Посещаемость:
38536
Новости команд
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Ляонин Тиерен
Бейджин Гуоань
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
11 января, 22:34
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
19 июля 2025, 16:38
3
«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)
1 марта 2025, 16:43
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
22 августа 2024, 18:42
2
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
4 августа 2024, 16:38
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
11 января, 22:34
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
19 июля 2025, 16:38
3
«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)
1 марта 2025, 16:43
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
22 августа 2024, 18:42
2
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
4 августа 2024, 16:38
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