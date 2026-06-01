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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Иртыш - Каспий
Иртыш - Каспий: онлайн-трансляция 01 августа 2026
Иртыш
01.08.2026, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
- : -
Не начался
Каспий
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Иртыш - Каспий
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